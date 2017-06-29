Россия хочет продолжить контрсанкции против ЕС и Украины до 2019 года

Россия намерена продлить ответные меры в виде продовольственного эмбарго на санкции Евросоюза и Украины до 2019 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на заседании российского правительства сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Вчера Европейский Союз принял решение о продлении антироссийских санкций. К сожалению, наши европейские партнёры продолжают эту неконструктивную линию в отношении нашего государства. В очередной раз политика берёт верх над экономикой и, по большому счёту, над здравым смыслом», - сказал Медведев.

«В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно. Поэтому вчера мы обсудили этот вопрос с президентом - правительство внесёт предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер ещё на один год – до 31 декабря 2018 года», - заявил он.

Читайте такжеВ Еврокомиссии рассказали о влиянии санкций против России на экономику ЕС

По его словам, режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив, но «мы вынуждены пойти на этот шаг».

Он считает, что так РФ защитит свои национальные интересы и поддержит российский аграрный сектор.

«Аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер и о том, чтобы обозначить перспективу того, как они будут действовать в ближайшее время. Мы делаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объёме», - сказал он.

Справка УНИАН: летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года - после аннексии Россией украинского Крыма.

7 августа того же года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

13 августа 2015 года РФ расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и «на особых условиях» - на Украину, которое вступили в силу 1 января 2016 года.

29 июня 2016 года президент России подписал указ о продлении до 31 декабря 2017 года продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.