В России пригрозили "действиями в ответ" за обвинения российских дипломатов в Украине в управлении диверсантами

Министерство иностранных дел РФ пригрозило «ответными действиями» за обвинения Генконсульства РФ в Одессе в управлении российскими диверсантами. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она считает, что в Украине произошел «очередной антироссийский» вброс от СБУ относительно задержания в Одессе гражданина Игоря Ткаченко, которого подозревают в противоправной деятельности.

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«При этом в адрес Генерального консульства РФ в Одессе, его сотрудников прозвучали провокационные обвинения, которые базируются на нечем не подтвержденным заявлением упомянутого гражданина, который был назначен СБУ московским шпионом – заявление было сделано о том, что им якобы руководят чуть-ли непосредственно не российские дипломаты. Какая-то абсолютная ерунда», - отметила Захарова.

Она призвала власти Украины принять необходимые меры по пресечению целенаправленных акций и провокаций против российских дипломатических и консульских учреждений в Украине, а также не препятствовать их работе согласно Венским конвенциям.

«Российская сторона оставляет за собой право на адекватные ответные действия в связи с недружественными действиями в отношении наших представителей в Украине», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 6 июня СБУ заявила о задержании иностранца, создававшего в регионе агентурную сеть правоохранителей для российских спецслужб.

«Этот житель Тирасполя, имеющий двойное гражданство - РФ и Молдовы, с 1995 года работает на приднестровские и российские спецслужбы», - сообщили в Службе безопасности.

Позже на своей странице в Facebook журналист Андрей Цаплиенко написал, что задержанным является Игорь Ткаченко, который собирался вербовать в Одессе действующих офицеров СБУ.

«После задержания мы встретились с ним, и он откровенно рассказал, что полученные данные передавал через и. о. генконсула РФ в Одессе Евгения Шульцева», – добавил журналист.