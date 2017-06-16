На Одесщине поймали вербовщика спецслужб РФ из Приднестровья (фото, видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили в Одесской области создания агентурной сети российских спецслужб из работников правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что организовать сеть российские спецслужбы приказали сотруднику «Министерства госбезопасности» непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

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Житель Тирасполя, который имеет двойное гражданство РФ и Молдовы, с 1995 года работает на приднестровские и российские спецслужбы. Сотрудники спецслужбы зафиксировали контакты злоумышленника с украинскими правоохранителями, которые отказались от работы на страну агрессора. Для возможного шантажа агент российских спецслужб записывал разговоры на специальную аппаратуру.

«При попытке вернуться в Приднестровье правоохранители задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска на границе. Во время осмотра сотрудники СБ Украины обнаружили у него специальные технические средства, вшитые в одежду. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления возможных сообщников задержанного агента», – сообщили в СБУ.