ГПУ вызывает на допрос Курченко 26 июня

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) 26 июня вызывает на допрос беглого бизнесмена Сергея Курченко. Соответствующая повестка размещена на сайте ведомства.

Читайте такжеПрокуратура подозревает Курченко в создании преступной организации"Гражданин Курченко, 21.09.1985 года рождения, зарегистрированный по адресу: Харьковская область, г. Чугуев, ул. Чапаева, 9, в соответствии с требованиями статей 133, 135 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 26 июня 2017 года в 10.00 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Московская, 8, корпус 24, кабинет 291, для участия в проведении следственных и процессуальных действий в качестве подозреваемого по уголовному производству № 42016000000003393 ", - говорится в повестке .

Как сообщал УНИАН, 30 мая прокуратура Одесской области согласовала и направила уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Сергею Курченко в совершении ряда преступлений. Среди них - создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация полученных преступным путем доходов и тому подобное.

В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, эти нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 г. снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК. В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.