ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на полгода экономические санкции для России за невыполнение ею Минских договоренностей. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили сегодня в Совете ЕС.

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Решение было принято по письменной процедуре, которая была начата в этот понедельник.

Как сообщал УНИАН, 22 июня президент Совета ЕС Дональд Туск заявил, что в рамках саммита ЕС по результатам информирования президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о состоянии выполнения Минских соглашений лидеры Евросоюза договорились продлить экономические санкции для России еще на полгода. Срок действия существующих санкций истекал 31 июля.