Порошенко: В США существует консенсус о санкциях против РФ за невыполнение Минска

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о том, что у Соединенных Штатов Америки существует полный консенсус относительно санкций против России за невыполнение Минских соглашений.

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье.

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Порошенко сообщил, что во время рабочей поездки в США провел содержательный разговор с председателем Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном и лидером демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси.

«В Конгрессе США существует полная поддержка санкций, и дискуссии ведутся исключительно о полномочиях президента относительно того, должен ли президент единолично отменять санкции, или для этого потребуется определенное обсуждение в Сенате. По содержательной части я дискуссий не вижу. Я думаю, что они будут оговорены во время визита президента США в Европу, но (относительно) решения о четких санкциях за невыполнение Минских соглашений существует абсолютно полный консенсус, и это, в том числе, является результатом нашего эффективного сотрудничества с нашими партнерами из США», - сказал президент.

По мнению Порошенко, США должны играть роль лидера по координации и объединению трансатлантического сотрудничества и координации санкции в рамках «Большой семерки» вместе с Евросоюзом, иначе санкции были бы неэффективными.

Также глава государства напомнил, что после визита в Вашингтон он прибыл в Брюссель и принял участие в саммите Европейской народной партии, который предшествовал решению Совета ЕС о продлении санкций против РФ в связи с невыполнением Минских соглашений.