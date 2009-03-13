Эксперт: Грищенко Вашингтон никогда не простит Ющенко

Политологи комментируют возможность назначения Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в России Константина ГРИЩЕНКО министром иностранных дел.

Об этом свидетельствуют результаты переданного УНИАН опроса Центра исследований политических ценностей “АКСИА”. Политическим экспертам предлагалось ответить на вопрос: “Имеет ли шансы ГРИЩЕНКО стать министром иностранных дел?”.

Так, руководитель социологической службы “Украинский барометр” Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не может назначить К.ГРИЩЕНКО министром иностранных дел Украины, потому что он является “рьяным противником НАТО”.

“Если ГРИЩЕНКО все-таки станет министром, Вашингтон никогда не простит ЮЩЕНКО такого поступка”, - считает политолог.

“Он (Вашингтон - УНИАН) назовет его неправильным и коррупционным. Это вам не газовые контракты или развал “помаранчевой” коалиции”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО. При этом он напомнил, что кандидатуру К.ГРИЩЕНКО еще должен утвердить парламент.

По мнению В.НЕБОЖЕНКО, было бы правильно, если бы Президент обратился к самому “известному безработному Украины” - Арсению ЯЦЕНЮКУ, который является “смышленым молодым человеком” и которому “начинать президентскую кампанию с министерской должности намного интеллигентнее и эффективнее, чем из парламента”.

В то же время политолог считает, что сегодня любой дипломат, который “от имени ЮЩЕНКО становится министром иностранных дел, является камикадзе”.

“Он на всю жизнь останется протеже ЮЩЕНКО, а если Президент уходит, то оставаться протеже ЮЩЕНКО для такого дипломата означает закончить свою дипломатическую карьеру”, - считает В.НЕБОЖЕНКО.

В свою очередь, директор политических программ Центра исследований политических ценностей “АКСИА” Александр МЕДВЕДЕВ считает, что кандидатура К.ГРИЩЕНКО “возникает в Секретариате Президента не потому что это искренняя кандидатура Президента”, а потому что “эта кандидатура направлена на раскол возможных договоренностей между фракциями БЮТ и фракцией Партии регионов”. По его словам, коалиция предлагает назначить на должность главы МИД Бориса ТАРАСЮКА, но “она не приемлема для Партии регионов”.

А.МЕДВЕДЕВ убежден, что кандидатура К.ГРИЩЕНКО является “непроходной” в ВР. По словам эксперта, его выдвижение на утверждение парламента было бы “очередным шагом Секретариата Президента, направленным не на консолидацию, а на раскол политических игроков”.

Политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир ГОРБАЧ считает, что Президент, предложив на должность главы украинского внешнеполитического ведомства кандидатуру К.ГРИЩЕНКО, “в очередной раз может подставиться”. “Ведь в случае назначения К.ГРИЩЕНКО у премьер-министра появятся аргументы критиковать Президента”, - считает он. По словам эксперта, К.ГРИЩЕНКО “могут назвать министром иностранных дел RosUkrEnergo”, поскольку его “так или иначе связывают с Юрием БОЙКО, потому что он в свое время баллотировался вместе с ним в одном списке”.

Вместе с тем директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК отметил, что, “если Банковая хочет налаживания нормальных, добрососедских отношений с Российской Федерацией, то кандидатура К.ГРИЩЕНКО является для этого идеальной”.

По его словам, “такое назначение фактически похоронило бы эту конфронтацию с Россией и одновекторную, ничем не подкрепленную ориентацию на евроатлантические структуры”.

В то же время В.КУЛИК отметил, что в коалиции есть силы, которые “заинтересованы в сохранении традиции ОГРЫЗКО-ТАРАСЮКА”. Он не исключает, что депутаты могут поддержать кандидатуру К.ГРИЩЕНКО.

По мнению эксперта, также на должность министра иностранных дел может быть предложена кандидатура Владимира ХАНДОГИЯ, “являющегося профессиональным кадровым дипломатом, который не замечен в конфликтных ситуациях”.

В.КУЛИК также считает, что кандидатура Б.ТАРАСЮКА заведомо “проблемная и скандальная”. “К тому же ему уже 60 лет, а это противоречит действующему законодательству”, - сказал он.