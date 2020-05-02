Зеленский о годовщине массовых акций в Одессе: люди в Украине больше никогда не должны погибать ради идеологических или политических "целей"

Зеленский обратился к гражданам по случаю шестой годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.

Президент Владимир Зеленский считает, что власть и общество должны приложить все усилия, чтобы украинцы больше никогда не погибали ради идеологических или политических «целей».

Об этом глава государства заявил в обращении по случаю шестой годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, обнародованном в его Telegram-канале.

«Одесса - город открытых и искренних людей, неповторимого колорита и особого «одесского» оптимизма. Одесса - это синоним добра, тепла и солнца. Но, к сожалению, 2 мая 2014 года в историю этого прекрасного города была вписана трагическая, кровавая страница. Сегодня - шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», - сказал президент.

Он напомнил, что в тот день погибли полсотни человек.

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«Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Потому что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственных трагедии», - считает Зеленский.

Он отметил, что сегодня в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. «Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?» - один из них.

Зеленский выразил убеждение, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств тех событий.

«Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось», - добавил он.

«А наш общий вызов - вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических «целей». Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь - мирная, цветущая и единая страна», подытожил президент.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек.

Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором был установлен палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.