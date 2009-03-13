Россия будет вынуждена предоставить Украине кредит в размере 5 млрд. долларов, чтобы не сорвать транзит газа в Европу.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН.

«Мне кажется, Россия будет вынуждена дать кредит Украине, потому что здесь прекрасно понимают, что иначе деньги за газ могут не получить. В этом случае придется перекрывать задвижку Украине, а Украина перекроет задвижку Европе», - сказал В.ЖАРИХИН.

По его словам, в такой ситуации Россия понесет еще большие экономические потери.

«Для России эта сумма (5 млрд. долларов) достаточно существенная, но ситуация складывается так, что она может потерять больше на потерях, которые возникнут из-за нового газового кризиса», - отметил эксперт.

В то же время В.ЖАРИХИН отметил, что условия предоставления займа остаются предметом переговоров.

«Россия заинтересована дать кредит просто по той причине, что у нее нет другого выхода», - добавил он.

Комментируя слова председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергея КУНИЦЫНА о том, что Кабинету министров Украины необходимо обратиться к правительству РФ по вопросу долгов Черноморского флота России перед Пенсионным фондом Украины, В.ЖАРИХИН высказал уверенность, что все платежи в скором времени будут осуществлены.

«С.КУНИЦЫН раздувает проблему на ровном месте. У него не очень простые, мягко говоря, отношения с городским советом, поэтому это просто пиар», - считает он.

По словам С.ЖАРИХИНА, задержка с платежами связана с техническими вопросами. «Говорить о том, что у Черноморского флота нет и не будет денег, нельзя», - сказал он, отметив, что сумма долга небольшая.

Как сообщал УНИАН, 11 марта С.КУНИЦЫН высказал надежду, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обратится к правительству РФ по вопросу долгов ЧФ РФ перед Пенсионным фондом Украины. На заседании антикризисной группы С.КУНИЦЫН по этому поводу, в частности, отметил: «Мы должны написать от премьер-министра письмо, чтобы наш глава правительства обратилась - это вопрос международного порядка - к министру обороны и к правительству Российской Федерации, поскольку задолженность ЧФ РФ в ПФУ выросла с 3,4 млн. грн. до 3,6 млн. грн. И это из 10 млн. грн. общей пенсионной недоимки по городу».