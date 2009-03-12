Эксперты боятся, что подготовку к Евро-2012 в Украине "заболтают"

Эксперты беспокоятся, что подготовку к проведению финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине "заболтают". Об этом они сказали во время опроса, проведенного Центром политического консалтинга.

Директор социально-экономических программ Центра политического консалтинга Олег КИЛИМНИК отмечает, что «в 2009 году из государственного бюджета на подготовку к Евро-2012 планируется потратить 7,7 млрд. гривень. На сегодняшний день мы должны констатировать, что эта сумма будет преимущественно финансироваться из Специального фонда государственного бюджета. А это означает, что фактически эти статьи не являются защищенными, и будут финансироваться по остаточному принципу. Поэтому, одна из ключевых проблем, связанных сегодня с подготовкой к Евро-2012, - это нереалистичность своевременного финансирования этих процессов в условиях экономического кризиса. И это очень досадный вывод, ведь Евро-2012 мог бы стать настоящим локомотивом, который мог бы начать вытаскивать украинскую экономику из кризиса. Ведь мы знаем, что реализация инфраструктурных проектов в условиях кризиса стимулирует внутренний спрос в стране".

Есть и другие плоскости, где кроются проблемы с подготовкой к Евро-2012 в Украине, говорит О.КИЛИМНИК. Прежде всего, это внутриполитический аспект, ведь в ситуации, когда у ключевых политических игроков нет согласия относительно того, как будет двигаться Украина в будущем, - это будет отражаться и на подготовке к чемпионату. "Мы знаем, что разработан ряд законопроектов относительно Евро-2012, но есть большие сомнения в существовании политического согласия в стенах парламента для их принятия уже в ближайшее время", - говорит эксперт.

Еще одна проблемная плоскость – это мощная информационная война, которая на сегодняшний день проводится, прежде всего, в западных средствах массовой информации. "Мы часто слышим и читаем провокационные заявления относительно готовности или неготовности Украины принять Евро-2012, относительно того, что какие-то города не смогут своевременно подготовиться и, следовательно, будут исключены из перечня участников Евро-2012 и все такое. К сожалению, ни органы государственной власти, ни отечественные СМИ до сих пор не продемонстрировали адекватной реакции на этот вызов", - говорит О.КИЛИМНИК.

Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий КУЛИК замечает, что «Евро-2012 может стать заложником политического противостояния между премьером, Президентом и Верховной Радой. То есть, политический кризис может привести к потере Украиной возможности проведения Евро-2012".

По словам эксперта, на данный момент есть попытка «заболтать» саму проблему подготовки к чемпионату. Ответственность за провалы или просчеты переводится сторонами друг на друга.

В.КУЛИК считает, что на сегодняшний день политические силы не смогли объединиться и превратить Евро-2012 в достойный реализации национальный проект.

Он отмечает, что активная фаза подготовки к чемпионату совпадает с президентскими выборами в Украине. И каждый из кандидатов на должность Президента Украины будет непременно использовать ситуацию, чтобы получить политический капитал на этой теме. "Скажем, Юлия ТИМОШЕНКО будет обвинять своих оппонентов в срыве подготовки, оппоненты будут обвинять ее в срыве подготовки. В результате эта проблема будет вынесена на телевидение, ее будут обсуждать, а настоящие действия, направленные на реализацию проектов, не состоятся. Евро-2012 во время президентской кампании могут просто «заболтать». И это главная опасность для проведения чемпионата", - говорит эксперт.

Он также отметил проведение определенной информационной кампании, которую с восторгом подхватывают отечественные СМИ, передавая непроверенную и недостоверную информацию относительно уровня подготовки к Евро-2012. Происходят информационные спекуляции вокруг этого вопроса. В частности, некоторые желтые издания на Востоке и на Западе подхватывают определенные заявления отдельных политиков об абсолютной неготовности Украины к Евро-2012, о срыве финансирования, об отсутствии строительных работ на объектах и все такое. Когда же осуществляется проверка фактов, оказывается, что это не соответствует действительности.

В.КУЛИК также отмечает, что Украина не реализует шаги, связанные с социальными и политическими проектами относительно Евро-2012. В частности, в Польше состоится международная конференция при поддержке УЕФА, посвященная борьбе с расизмом и проявлениями ксенофобии. В то же время Украина проявляет минимальный интерес на государственном уровне к этой проблематике. Забывается, что сейчас идет политизация в молодежной субкультуре, которую можно назвать фан-клубами, популярны ксенофобия и расизм. И если считать, что в Украину на Евро-2012, по предварительным оценкам, должны приехать около 200 тыс. россиян, где также уважают скинхедовские правые субкультуры, мы можем ожидать обострения криминогенной ситуации, а также прямых столкновений между такими группировками на территории Украины. "Работа в этом направлении ни правоохранительными органами, ни общественностью не ведется. Никаких круглых столов, возможно, лишь за исключением нашего проекта, мы не видели. Нет интереса ведущих государственных учреждений к проблеме борьбы с фашизмом, экстремизмом, ксенофобией среди фан-клубов", - отмечает эксперт.

Шеф-редактор сайта Общественной организации «Комитет общественного контроля ЧЕ-12» Андрей КАПУСТИН отмечает, что до Евро-2012 осталось очень мало времени. В то же время в Украине отсутствует законодательная база, которая способствовала бы привлечению инвестиций.

По словам А.КАПУСТИНА, от Верховной Рады сегодня зависит очень многое. Даже если не будет стабильных финансовых поступлений, наполнения Стабфонда, на которое рассчитывают многие ответственные за подготовку Евро, то наличие хотя бы законодательных инструментов так или иначе должно облегчить процесс. "Нельзя без законов что-то делать и строить! Я надеюсь на оперативное внесение всего пакета законов относительно Евро-2012 в повестку дня Верховной Рады. Причем не только презентованных законов, но и тех нескольких законов, которые были на позапрошлой неделе анонсированы в Минэкономики и сейчас гуляют по кабинетам. И если до июня они не будут приняты, то 2009 год можно считать похороненным в этом отношении. Без законов мы не получим нормального бюджета, и все будет идти на уровне частых парламентских слушаний, то есть чистого «забалтывания» процесса", - говорит А.КАПУСТИН.

Еще одна проблема, по его словам, это недостаток информации о подготовке к Евро-2012. "Молчание чиновника, нежелание чиновника делиться информацией порождает слухи, дает возможность тем, кто активно использует Евро как политтехнологию, впрыскивать псевдосенсации, которые могут быть радостно подхвачены где-то за границей, а затем бумерангом возвращаются сюда в виде комментариев политиков или людей, заинтересованных в том, чтобы в Украине этот проект рухнул. Чиновники ограничиваются бездарными пресс-релизами, которые даже большим коллективным умом не перепишешь так, чтобы это было интересно. Пресс-центр в "Укринформе", который пока не набрал нормальных темпов работы, не покрывает дефицита информации», - отметил эксперт.

Советник президента группы DCН Елена ДЕРЕВЯНКО отмечает, что это не дело частного инвестора заниматься дорогами, координацией структур, необходимых под Евро. (УНИАН: группа DCН занимается управлением активами Александра ЯРОСЛАВСКОГО, который взял на себя ответственность за подготовку Харькова к Евро-2012).

По словам Е.ДЕРЕВЯНКО, "частный инвестор может взять на себя ключевые объекты. И здесь капитализм, наверное, является лучшим строем, поскольку частный капитал предполагает персональную ответственность". По ее словам, "в данном случае речь идет о персональной ответственности за стадион «Металлист», на котором играет клуб «Металлист», и аэропорт, реконструкцией которого тоже занимается группа DCH. Аэропорт уже в конце этого месяца выйдет из так называемого «нулевого цикла». Стадион будет закончен на полгода раньше, чем предусматривалось по стандартам УЕФА. Это сам стадион и прилегающая территория с паркингами, поскольку требования УЕФА к ним очень высоки. Рядом со стадионом «Металлист» находится единственная в Украине Детско-юношеская спортивная академия, работа в которой сейчас практически завершена. Там будут жить технические специалисты во время проведения матчей, и там же будут размещаться представители СМИ. То есть, Академия играет существенную роль с точки зрения инфраструктурного объекта. Плюс на этих полях УЕФА настоятельно рекомендует проведение турниров болельщиков, то есть это также фан-зона.

Кроме того, у «Металлиста» есть учебно-тренировочная база. "Это идеальное место для размещения команд-участниц. И, если будет на то воля людей, которые выделяют землю, там будет спортивно-туристический городок, где разместятся судьи, другие ВИП-гости. Это как раз компенсация дефицита гостиничной недвижимости", - рассказала Е.ДЕРЕВЯНКО.

По ее словам, "если есть экономическая воля, то никакие политические риски не способны эту экономическую волю свести на нет. В Харькове ровно месяц назад побывала делегация во главе с одним ТЭЙЛОРОМ (послом США), в тот же день побывал и второй ТЭЙЛОР (генеральный секретарь УЕФА). И они очень положительно оценили ситуацию. Уильям ТЭЙЛОР, посол США, сказал буквально следующее: "в отличие от Киева (он имел в виду не местную, а центральную власть), в Харькове я увидел удивительное единодушие региональной власти и частного инвестора".

Как отметила Е.ДЕРЕВЯНКО, "инвестиция приходит оттуда, где есть деньги, туда, где они нужны. В действительности, денег в этом мире нет нигде. Кризис ликвидности глобален, наблюдается во всем мире и, безусловно, в Украине. Но все равно есть места, где эти деньги есть. В DCH деньги есть. Те объекты, за которые отвечает частный инвестор, - вы наблюдаете это в Донецке, Днепропетровске, Харькове, – где есть частный инвестор с хорошими международными связями, те объекты в зоне безопасности. Какие объекты в зоне риска? Те, где нет частного инвестора».