Аль-Кайеда объявила свою главную мишень

Основной целью террористической организации "Аль-Кайеда" теперь будут не США, а Великобритания. Боевики хотят устроить атаку на Соединенное королевство, по масштабу не уступающую нападению на США 11 сентября 2001 года.

Как сообщает (с) Reuters со ссылкой на британские СМИ, атака 7 июля прошлого года, когда террористы устроили взрывы в Лондоне, рассматривается ими лишь как начало "наступления" на Великобританию. "Аль-Кайеда" рассматривает Англию как легкую мишень из-за тесных связей этой страны с Пакистаном, где, по некоторым данным, находятся лагеря боевиков.

Поскольку между Пакистаном и Великобританией ежегодно перемещаются десятки тысяч человек, террористам может не составить труда отправить в Европу своих боевиков. Наличие же в Соединенном королевстве большой пакистанской диаспоры затруднит спецслужбам вычисление предполагаемых участников террористического акта.

По некоторым данным, агентам "Аль-Кайеды" в Великобритании уже удалось практически полностью восстановить инфраструктуру организации, разгромленную британскими спецслужбами после июльских взрывов в Лондоне.

В управлении полиции Великобритании информацию СМИ пока предпочитают не комментировать.

Напомним, что самый крупный теракт в исполнении "Аль-Кайеды" на территории Великобритании произошел 7 июля 2005 года, когда в результате серии взрывов в Лондоне погибли 56 человек.

Уже в этом году спецслужбам удалось предотвратить взрыв самолета, направлявшегося из Великобритании в США. Как выяснилось, преступники намеревались поместить взрывчатку в ручную кладь.

РБК