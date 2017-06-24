Нардепы от "Самопомочи" прекращают голодовку под АП

Народные депутаты от партии «Объединение «Самопомич» Олег Березюк и Тарас Пастух решили прекратить голодовку возле Администрации президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили сегодня журналистам во время брифинга возле АП.

«На протяжении шести дней здесь я чувствовал себя значительно полезнее, чем 2,5 года в парламенте. Но мне очень жаль, что эти шесть дней я здесь пробыл, потому что мне хочется жить и работать в государстве, которое ценит человека, мне хочется жить в государстве, которое имеет институты ... Поэтому мы с Тарасом подумали, посоветовались с друзьями ... Здесь, по большому счету, не к кому говорить. Спасибо, мы решили, что сегодня с Тарасом заканчиваем этот непростой путь и начинаем путь к себе домой», - сказал Березюк.

Читайте такжеДепутаты в Раде поспорили, кто виноват в мусорном коллапсе во Львове (видео)

Как сообщал УНИАН, Березюк, Пастух, а также Оксана Сыроид, которая избиралась в парламент по списку «Самопомочи», 19-20 июня объявили голодовку с требованием урегулировать вопрос вывоза мусора из Львова.

Сегодня утром Сыроид стало плохо, ее забрала скорая помощь.

Напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. В городе скопилось более 14 тыс. тонн мусора.

23 июня во Львове начался вывоз накопленного мусора на полигоны в области.