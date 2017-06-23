Луценко о Тимошенко: "В этой стране дважды не судят"

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра, лидера парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко за подписание газового контракта с РФ в 2009 году быть не может. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире.

Читайте такжеНацагентство по предотвращению коррупции проверяет финансирование партии Тимошенко«Я считаю, что политик должен нести политическую ответственность за свои решения... Я помню, как Юлия Владимировна бурно реагировала на критику и говорила, что семейство Луценко назначено Порошенко (президентом Украины - УНИАН) для политических репрессий лично против нее. Поэтому как представитель семейства, которое лично репрессирует Юлию Владимировну, сообщаю окончательно: в этой стране дважды не судят», - отметил генпрокурор.

«Никакого уголовного производства в отношении Юлии Владимировны по «газовому делу» быть не может», - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году экс-премьер-министр Тимошенко и тогдашний премьер-министр России Владимир Путин подписали газовый контракт, который обязывал Украину ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа в течение 10 лет (2010-2020 годы).

В июне 2014 года были инициированы взаимные иски в Стокгольмский арбитраж со стороны национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» и «Газпрома». Украинская сторона потребовала пересмотреть условия этого контракта.

В октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма проходили слушания по газовому спору об условиях контракта, заключенного между компаниями в 2009 году.

По данным украинской компании, по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляла $30,3 млрд (из которых $14,1 млрд представляют требования о пересмотре цены за приобретенный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - $47,1 млрд.

По данным «Нафтогаза», 31 мая госхолдинг получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в части контракта на покупку газа, содержащее оценку судом всех юридических и фактических вопросов дела. Этим решением арбитраж удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также требование «Газпрома», согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 млрд ку,бометров газа или платить за него, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»), отменено отдельным решением арбитража.

Кроме того, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование «Нафтогаза» и полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт природного газа.