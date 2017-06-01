Тимошенко: Украина выиграла суд в Стокгольме благодаря газовому контракту 2009 года

Юлия Тимошенко заявила, что ей "больно наблюдать" за тем, как власть критикует подписанный в 2009 году газовый контракт с Россией. Об этом она сказала 1 июня на пресс-конференции в Житомире, сообщает пресс-служба политсилы.

"Мне больно, что сейчас власть, которая пришла после победы людей, продолжает этот фейк о плохом контракте на всех каналах. Вместо того, чтобы поблагодарить, что смогли отсудить то, что переплатил Янукович", –отметила она.

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Тимошенко также подчеркнула, что Украина выиграла Стокгольмский арбитражный суд благодаря этому контракту.

"Контракт помог Украине выиграть Арбитражный суд в Стокгольме. Он был подписан в 2009 году и доказал, что Янукович действовал не по этому контракту, а на коррупционной основе переплатил лишние деньги, которые не должен был платить. Выяснение ситуации в Стокгольмском арбитраже также четко показало, что не было цены в $450 за 1 тыс. м³, а она составляла $232 за 1 тыс. м³, как знают все", – уточнила Тимошенко.

Кроме того, она сказала, что власть безосновательно критикует подписанный ею контракт. По ее словам, "если контракт плохой... то почему тогда не отменить этот контракт в одностороннем порядке? Такое право у всех есть".

Также она отметила, что принцип "бери или плати" абсурден, и именно поэтому Украина выиграла и те претензии, которые Россия выставила.

Заявление Тимошенко получило целую волну критики и обвинений в цинизме.

З боку Тимошенко це не просто зневага до здорового глузду. Це - цинічна зневага до людей. На мій погляд, це - просто огидно!



#ЮляБрешеpic.twitter.com/vGJA6QZqKv — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 1, 2017

Гройсман: Тимошенко має до перемоги в Стокгольмі таке ж відношення, як Янукович - до перемоги Революції Гідності! pic.twitter.com/Z0pfX9Hn3o — ДревляниН (@freeukrman) June 1, 2017

Кого за что нужно благодарить:

Гитлер — 9 мая

Янукович — безвиз

Тимошенко — газовое решение Стокгольма — Captain Dnipro (@DneprNash) June 1, 2017

Висловив свою позицію щодо абсурдної заяви Тимошенко, щодо необхідності введення візового режиму з... https://t.co/WHsJHTmnoD — Андрій Тетерук (@a_teteruk) June 1, 2017

Юлія Тимошенко, яка нібито існує - це міф. Це - зомбування.



доброго ранку pic.twitter.com/mgfNcNgmpI — Πραβдοργδ™ (@ChopperWatte) June 2, 2017

Падражаніє Тимошенко



Якби не було пакту Ріббентропа-Молотова, не було б Нюрнберзького процесу. — Serhiy Rudenko (@rudenko_s) June 1, 2017

В 2009 году Тимошенко от имени Украины подписала контракт с прописанным в нем принципом "бери или плати". Он предусматривал штрафы для Украины в случае недобора российского газа относительно объема, указанного в контракте. "Нафтогаз України" считал положение "бери или плати" в виде, изложенном в контракте с "Газпромом", нерыночным, неправомерным и недействительным.

Начиная с 2014 года, "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за контрактов 2009 года на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины. Слушания по этому делу завершились в декабре 2016 года.

По состоянию на апрель 2017 года исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" составляли $12 млрд. В своем исковом заявлении украинская компания требовала "пересмотра транзитного тарифа с ретроактивным действием, компенсацию за недопоставку и другие изменения к контракту о транзите газа". 27 апреля "Газпром" увеличил требования к "Нафтогаз України" до $37 млрд.

31 мая в НАК "Нафтогаз України" сообщили, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил ключевые требования компании в споре с "Газпромом".