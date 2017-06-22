Безвиз с ЕС: Турчинов анонсировал закон о спецпроверке жителей оккупированных Донбасса и Крыма для получения биометрики

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал представление в Верховную Раду законопроекта об урегулировании вопроса проведения тщательной проверки лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса для получения биометрических паспортов.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

В частности, по его словам, после начала действия для Украины безвизового режима со странами Европейского Союза значительно увеличилось количество желающих получить биометрические паспорта из оккупированного Крыма и с оккупированных территорий Донбасса.

«В то же время, не имея доступа к архивам, которые остались на оккупированных территориях, возникает опасность, что под видом украинских граждан с оккупированных территорий доступ к безвизовому режиму могут получить сепаратисты, граждане другой страны, террористы или представители российских спецслужб», - заявил Турчинов.

«Именно поэтому, для недопущения подобного, необходимо внести изменения в действующее законодательство, что позволит осуществлять очень тщательную проверку граждан, прибывающих с оккупированных территорий с целью получения биометрического паспорта. В случае выявления несоответствия представленных данных, таким гражданам должно быть отказано в получении биометрического паспорта», - подчеркнул секретарь СНБО.

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По этому поводу он провел совещание с руководителями МВД, Государственной миграционной службы, СБУ, пограничниками и других ведомств.

Также Турчинов сообщил, что для правового урегулирования этого вопроса был подготовлен соответствующий законопроект, «который народными депутатами - членами парламентской коалиции в ближайшее время должен быть внесен в Верховную Раду».

По словам секретаря СНБО, очень важно принять этот необходимый для обеспечения безопасности Украины и Европы закон еще до начала очередных парламентских каникул.

Как сообщал УНИАН, решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны вступило в силу 11 июня.

Безвизовый режим позволяет украинцам, которые имеют биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.