Пентагон придает важное значение событиям в Украине – Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко установил дружеские отношения с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а министерство обороны США придает важное значение событиям в Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

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«От патриота - патриоту. С уважением». Искренние слова министра обороны США, адресованные нашему президенту, едва ли не лучшим образом характеризуют дружеские отношения, которые сложились после их встречи», - написал Цеголко.

Он отметил, что в переговорной комнате Мэттиса в Пентагоне висят часы, которые показывают киевское время. «События в Украине являются важными для США, тут придают нам важное значение», - добавил Цеголко.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Порошенко в рамках рабочего визита в США провел встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию на Донбассе в связи с российской агрессией и приоритетные шаги для укрепления оборонного потенциала Украины.