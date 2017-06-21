Пентагон придает важное значение событиям в Украине – Цеголко

18:41, 21 июня 2017
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко во время встречи установил дружеские отношения с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

В переговорной комнате Меттіса в Пентагоне висит часы, который показывает киевское время / фото facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Президент Украины Петр Порошенко установил дружеские отношения с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а министерство обороны США придает важное значение событиям в Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

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«От патриота - патриоту. С уважением». Искренние слова министра обороны США, адресованные нашему президенту, едва ли не лучшим образом характеризуют дружеские отношения, которые сложились после их встречи», - написал Цеголко.

Он отметил, что в переговорной комнате Мэттиса в Пентагоне висят часы, которые показывают киевское время. «События в Украине являются важными для США, тут придают нам важное значение», - добавил Цеголко.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Порошенко в рамках рабочего визита в США провел встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию на Донбассе в связи с российской агрессией и приоритетные шаги для укрепления оборонного потенциала Украины.

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Теги: #поддержка G7 Украины#Порошенко и Мэттис