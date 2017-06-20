Порошенко обсудил с главой Пентагона российскую агрессию на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Вашингтоне обсудили ситуацию на Донбассе в результате российской агрессии.

Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, во время встречи была выражена обеспокоенность в связи с постоянными попытками России и поддерживаемых ею боевиков подорвать процесс мирного урегулирования на Донбассе.

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Глава государства выразил признательность за решительную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Соединенных Штатов Америки, а также отметил важность укрепления трансатлантического единства и солидарности.

Также Порошенко призвал к сохранению единого международного фронта в политике санкций против РФ, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, включая Крым.

Глава государства выразил признательность за важную помощь со стороны США в вопросе укрепления обороноспособности Украины и устойчивости Вооруженных сил Украины, а также реабилитацию украинских воинов.

В свою очередь, Джеймс Мэттис выразил полную поддержку Украины и выступил за сохранение санкций против России как страны-агрессора. Он подчеркнул важность соблюдения обязательств по обеспечению международного порядка, суверенитета, территориальной целостности и свободы.

«Даже перед лицом угрозы агрессии, кибератак и другого ваша страна демонстрирует устойчивую приверженность и делает много. США остаются на позициях поддержки Украины», - подчеркнул он.

Кроме того, Мэттис отметил значительный прогресс, который осуществила Украина в сфере безопасности и обороны, а также роль в этом начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко.

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Стороны обсудили приоритетные шаги с целью укрепления оборонного потенциала Украины в рамках развития стратегического партнерства с США и углубления двустороннего сотрудничества в области обороны.

Порошенко отметил, что Украина и США за последние три года сделали большую работу. «Мы вместе с нашими американскими партнерами создали новые Вооруженные силы Украины», - подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что сейчас Украина не останавливается, даже в условиях агрессии продолжает развивать свою армию. Он отметил, что украинское войско получило опыт, которым мы можем поделиться с нашими американскими партнерами.

Президент подчеркнул важность расширения сотрудничества в сфере безопасности и отметил, что Украине удалось сохранить свою территориальную целостность, независимость и суверенитет благодаря, в том числе и сотрудничеству с США, которые являются нашим стратегическим партнером.