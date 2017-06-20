Розенблат не понимает сути обвинений и утверждает, что денег за правки или законопроекты не брал

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко», заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Борислав Розенблат не понимает сути обвинений против него и утверждает, что денег за правки или законопроекты «никто никогда не брал». Об этом он сказал, комментируя заявление Национального антикоррупционного бюро Украины о направлении в Генеральную прокуратуру документов для внесения в ВР представления о снятии неприкосновенности с него и народного депутата от «Народного фронта» Максима Полякова.

Читайте такжеНАБУ разоблачило Розенблата и Полякова совместно с ФБР«Действия НАБУ - это их дело подавать представления. Со своей стороны я еще раз подтверждаю, что я ни при чем», - сказал Розенблат.

Он отметил, что смотрел брифинг руководителей НАБУ и САП, и не понимает, в чем его обвиняют. «В том, что я написал законопроект о легализации янтаря? Или в том, что мы подавали какие-то правки?.. Никто никогда не брал денег за эти правки», - заявил депутат.

Кроме того, сказал Розенблат, «то, что моя сестра имеет право быть учредителем любого предприятия в мире, - имеет право». «Я здесь ничего не вижу», - добавил он.

По его словам, он вообще не понимает обвинений и о каких взятках идет речь. «За какие вопросы? За какое влияние? За какие решения судов?», - возмутился Розенблат.

Он заверил, что готов сотрудничать по этому делу и изучать доказательную базу, а также то, на каких основаниях она была получена следствием.

Розенблат добавил, что у него «нет слов» относительно обвинений в «получении средств за какие-то правки или подачу закона».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в Генпрокуратуру направлены документы относительно представления о снятии неприкосновенности с народных депутатов Розенблата и Полякова.

В свою очередь, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уточнил, что это представление было подписано 19 июня и касается расследования факта получения неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и осуществление других действий, связанных с добычей янтаря.