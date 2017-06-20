НАБУ разоблачило Розенблата и Полякова совместно с ФБР

Для разоблачения и документирования незаконной деятельности народных депутатов Украины Борислава Розенблата и Максима Полякова привлекались специалисты Федерального бюро расследований США, а также впервые действовали под прикрытием украинские офицеры из Национального антикоррупционного бюро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

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Он отказался детализировать степень участия сотрудников ФБР в этой операции, а также конкретизировать действия украинских агентов, работавших под прикрытием.

В то же время Сытник дал понять, что действия указанных лиц были направлены, в том числе, на отслеживание работы компании-нерезидента "Фуджейра", которая была создана в США и зарегистрирована на сестру Розенблатта для проведения операций с янтарем.

Как сообщал УНИАН, представление о снятии неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата (БПП) и Максима Полякова («Народный фронт»), которое касается расследования факта получения неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и осуществление других действий, связанных с добычей янтаря, было подписано 19 июня.

В рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря уже задержаны шесть человек.

«В целом, на сегодняшний день задержаны шесть человек. Это трое помощников народных депутатов, один охранник народного депутата, два представителя общественной организации, которая занимается борьбой с коррупцией», - сообщил Холодницкий и добавил, что также существует подозрение о причастности к этой схеме помощника одного из народных депутатов от Радикальной партии.

Сейчас представления на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова направлены Генеральному прокурору.

Как сообщал УНИАН, 19 июня детективы НАБУ по подозрению в получении взятки задержали охранника Розенблата. У помощников Розенблата провели обыски.