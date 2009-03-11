США: Генсеком НАТО не обязательно должен быть европеец

Следующий генеральный секретарь НАТО не обязательно должен быть европейцем, заявил вице-президент США Джо Байден. По его словам, "такой политики в альянсе больше не существует", передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Данное заявление меняет кадровый подход НАТО к принципу отбора претендентов на ведущие позиции в управлении этим военно-политическим блоком. С момента основания НАТО в 1949 г. пост генерального секретаря блока всегда доставался представителю европейских стран - членов альянса, в то время как военное руководство блока неизменно находилось в руках американцев.

Полномочия нынешнего генерального секретаря НАТО Япа де Хооп Схеффера истекают в июле с.г. В числе его наиболее вероятных преемников рассматриваются министр обороны Дании Андерс Фог Расмуссен и министр иностранных дел Польши Радек Сикорский. Скорее всего, после заявления Дж.Байдена, к списку добавится и министр обороны Канады Питер Маккей.