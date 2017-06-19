У ЕС есть время для продления санкций против РФ из-за ситуации в Украине до конца июля - Могерини

ысокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини убеждена, что ЕС продлит существующие для России санкции и есть время до конца следующего месяца принять соответствующее решение.

Об этом она сказала в понедельник в Люксембурге на пресс-конференции после окончания заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Я думаю, что мы будем продолжать с существующими санкциями. Это (вопрос) будет обсуждаться государствами-членами, я бы сказала, после Европейского Совета, который будет в конце этой недели (саммит ЕС, который пройдет 22-23 июня в Брюсселе). У нас есть время до конца июля принять решение о продлении санкций», - пояснила Высокий представитель.

Она отметила, что «процедура и содержание наших решений» относительно санкций, связанных с ситуацией в Украине, не изменились.

«Государства-члены принимают решение, связанное с выполнением Минских договоренностей. Для нас - это путь, чтобы решить этот конфликт», - подчеркнула Могерини.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, Совет ЕС утвердил решение продлить санкции для незаконно аннексированного Россией Крыма и Севастополя еще на один год.