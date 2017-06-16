Дело Насирова: решение украинского суда отклонить британские доказательства не вызывает доверия - посол Канады

Посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что решение украинского суда отклонить доказательства британской стороны по делу отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова не вызывает доверия.

Читайте такжеНасиров может предстать перед судом в Великобритании - посольствоОб этом посол написал в Twitter в ответ на заявление посольства Великобритании в Украине, которое озабочено решением Соломенского районного суда Киева, признавшего неприемлемыми предоставленные британской стороной доказательства по делу Насирова.

"И снова: внешний мир и объективная реальность существуют. Доверие к украинской судебной системе строится совсем не так", - заявил Ващук.

Как сообщал УНИАН, британские дипломаты подчеркнули, что ответы органы Великобритании изучат все факты, чтобы установить, имели место уголовные правонарушения со стороны гражданина Великобритании Насирова, который может предстать перед судом в Соединенном Королевстве.

Ранее посол Великобритании Джудит Гоф подтвердила, что письмо британской стороны Национальному антикоррупционному бюро Украины о гражданстве Насирова подлинно.