Комитет по нацбезопасности изучит вопрос выделения конфискованных 500 млн грн Януковича на обустройство границы с РФ

Решение экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка в 2014 году начать обустройство границы с Россией было правильным, поскольку до этого момента границы фактически не существовало. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время визита группы парламентариев на межгосударственный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области, передает пресс-служба партии.

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Он сообщил, что в рамках Плана обустройства украинско-российской границы за 2015-2016 годы было оборудовано протитранспортними рвами, контрольно-следовыми полосами, рокадными дорогами, огневыми позициями и опорными пунктами 163,2 км границы в Харьковской области и 20 км - в Луганской.

"Наше пребывание на участке границы с Российской Федерацией свидетельствует о высоком внимании нашего комитета по решению вопроса обустройства границы Украины с Россией. Мы понимаем, что решение в 2014 году премьер-министра Украины Арсения Яценюка начать обустройство границы было правильным. До того Украина вообще не имела 25 лет обустроенной границы", - подчеркнул он.

Тетерук отметил, что это способствовало тому, что условную так называемую границу могли пересекать и российские граждане, и контрабандисты, и бандформирования.

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Народный депутат подчеркнул, что пограничники в таких условиях постоянно рисковали своими жизнями.

"Совершенно очевидно, что те средства, которые уже были выделены, они потрачены не зря. Мы видим высокоинтеллектуальные инженерные сооружения на нашей государственной границе. Речь идет не только о насыпном валу, рве, обустройстве контрольно-следовой полосы, рокадной дороги, а также непосредственно сетке, которая не позволяет бесконтрольно пересекать границу", - сказал народный депутат.

"Особо следует отметить оптоволокно, которое позволяет с высокой точностью определить, кто пересекает границу: человек или животное", - добавил Тетерук.

Народный депутат подчеркнул, что Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны детально проанализирует полученные данные и будет поддерживать выделение 500 миллионов гривень, полученных от спецконфискации средств Януковича, на продолжение работ для дальнейшего обустройства границы Украины с РФ.

"Около 2-х тысяч километров нашей границы должны иметь качественные и защищенные пункты для контроля. Это все не только инженерные сооружения, но и видеосистемы с ночным и дневным наблюдением за госграницей... Мы почти каждый день фиксируем попытки пересечь границу нарушителями, именно поэтому должны сделать качественную систему контроля, чтобы помочь нашим пограничникам нести свою службу", - подчеркнул Тетерук.

Представитель "Народного фронта" также сообщил, что сейчас современно обустроенной является часть границы Харьковской области.

"С введением безвизового режима с ЕС мы должны понимать все угрозы, которые могут ждать нас со стороны РФ, с которой у нас тоже безвизовый режим. Именно поэтому мы должны воплотить идею 2014 года до логического конца - надежно обустроить украинскую границу от угроз со стороны агрессора", - резюмировал Тетерук.