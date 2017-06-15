Глава ОУН прокомментировал заявление Путина о принадлежности отца Медведчука к националистам

Председатель ОУН Богдан Червак прокомментировал заявление президента России Владимира Путина во время его ежегодной "прямой линии" о том, что отец Виктора Медведчука был активным деятелем ОУН.

"Путин заявил, что "отец Медведчука был активным деятелем ОУН". Боже, кто только не примазывается к ОУН. Вот теперь – Медведчук. Кстати, не исключаю, что в свое время некий "Медведчук" был заслан в ОУН или УПА с конкретной целью – расколоть подполье, или же ликвидировать кого-то из украинских националистов. Такое РФ практиковала постоянно", - написал Червак на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что от таких действий погиб основатель ОУН Евгений Коновалец. "В "разработке" НКВД – КГБ находились, фактически, все выдающиеся деятели ОУН", - добавил Червак.

Также нынешний глава ОУН вспомнил события во время выборов президента в 2004 году, когда "неожиданно появилась "ОУН Романа Козака" с обращением к Ющенко – "ваша жена американка" на всех каналах ТВ". "Есть много оснований считать, что здесь торчали уши Медведчука", - написал Червак.

Также Червак отметил, что деятельность Виктора Медведчука очень напоминает очередную спецоперацию. "Правда, речь уже не идет только о компрометации ОУН или национально-освободительного движения, а о ликвидации Украины как независимого государства", - подытожил Червак.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин рассказал о дружбе с своим кумом, "украинским националистом" Виктором Медведчуком, который выступает за "федеративное государство" Украина без Крыма и добрые отношения с Россией. По его словам, у Медведчука своя система взглядов на независимость Украины, которая "базируется на фундаментальных трудах украинских националистов, которые писали свои работы в XIX веке".

"У Медведчука есть свои собственные убеждения. Я считаю, что он украинский националист. Ему не нравится такое определение. Он считает себя просвещенным патриотом Украины, но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был приговорен советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку, где Медведчук в Красноярском крае и родился", - рассказал Путин.