ЕС не будет ужесточать санкции против России в ближайшее время - МИД Швеции

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём подчеркивает, что вопрос о введении новых санкций против Российской Федерации не стоит в повестке дня Европейского Союза, однако ЕС готов поддерживать действующие санкции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств Украины Павлом Климкиным и Литовской Республики Линасом Линкявичюсом в Администрации президента Украины.

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"Прежде всего важно, что у нас есть трансатлантическое единство, когда доходит до анализа и готовности принять меры в связи с ситуацией на Донбассе и в Крыму", - заметила Вальстрём.

"Я думаю, что мы будем придерживаться того санкционного режима, который мы уже ввели. Я не думаю, что реалистично верить в то, что мы в краткосрочной перспективе увидим готовность всех стран-членов усиливать (санкции)", - добавила она.

"Если вы спрашиваете у нас двоих, Литвы и Швеции, мы скорее будем находится на передовой и приводить доказательства этому, но этот вопрос не стоит в повестке дня сегодня", - подчеркнула Вальстрём.

Глава МИД Литвы сказал, что ранее "мы имели очень хорошую практику сочетания санкционной политики с предыдущей американской администрацией". "И я надеюсь, что мы продолжим в том же духе. Я действительно приветствую заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона, поэтому я убежден, что мы получим этот конструктивный подход также и в будущем", - подчеркнул Линкявичюс.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 июня, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что усиление санкций против РФ должно происходить только при равноценном участии других союзников.

Сенат США 14 июня проголосовал за новые санкции против России, инициативу поддержали 97 сенаторов, двое выступили против. Сенаторы предлагают дополнить перечень физических лиц, против которых введены санкции, русскими, которые причастны к коррупции, нарушению прав человека, поставке оружия силам президента Сирии Башара Асада. Новые санкции коснутся юридических лиц в сферах добычи угля, металлургии и транспорта.

Члены Сената также выступили за наказание лиц, которые могут быть причастны к кибератакам на США.

Новые санкции сенаторы позиционируют как наказание для России за ее действия на международной арене - вероятное вмешательство в американские выборы в 2016 году, аннексию Крыма, поддержку режима сирийского президента Асада. В Сенате также выступают за то, чтобы президент США не мог без одобрения Конгресса смягчать или отменять санкции.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также должен подписать президент США Дональд Трамп.