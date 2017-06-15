"Немытая Россия": Путин ответил на слова Порошенко

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что не видел выступление президента Украины Петра Порошенко, в котором он процитировал российского поэта Михаила Лермонтова в контексте предоставления Украине безвизового режима со стороны ЕС, но считает это свидетельством интереса украинского лидера к русской литературе.

Об этом он сказал в ходе общения с россиянами в ходе очередной «прямой линии».

«Я не видел его (Порошенко – УНИАН) выступления на этот счет, но мне вчера вечером об этом сказали, действительно Петр Алексеевич посчитал возможным прочитать это четверостишье Михаила Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Это говорит о том, что он знает русскую классику, интересуется русской литературой, за это похвалю», - заявил Путин.

«Но этим стихотворение не заканчивается, есть еще вторая часть: Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей», - добавил президент РФ.

Путин утверждает, Лермонтов хотел улучшения внутренне политической ситуации в России.

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«Михаил Лермонтов написал эти стихи в 1841-1842 году, примерно, когда ехал на Кавказ. Он был офицер и защищал интересы своего отечества. В тот момент области, которые сегодня считаются Украиной, они были просто областями России. Если президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые называются Украиной. Так, что здесь особо нос нечего задирать», - утверждает президент РФ.

«Лермонтов ехал в действующую армию на Кавказ, которая была частью Российской империи. Он переезжал из одной части в другую часть Российской империи, он на самом деле никуда не уезжал. Может быть, Петр Алексеевич подает нам сигнал, что он тоже никуда не собирается. Но это делает тонко, с оглядкой на ура-патриотов и настоящих националистов…говорит, ребята, у меня там интересы в России, и я на самом деле никуда не собираюсь… Конечно, это только предположение. На самом деле, скорее всего Петр Алексеевич хотел показать своим избирателям, что он выполняет данные обещания, делает цивилизационный выбор, идет в сторону Европу», - добавил Путин.

«Кстати, говоря о «голубых мундирах», туда, куда он собирается, этих «голубых мундиров» больше, чем у нас, и пусть он не расслабляется особенно. Пусть он внимательно поглядывает по сторонам. Но мы против этих ребят ничего не имеем: совет вам да любовь, удачи вам, особенно новобранцам», - сказал российский лидер

Как сообщал УНИАН, 10 июня президент Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю введения безвизового режима для Украины со стороны ЕС заявил, что безвизовый режим с Европейским Союзом знаменует окончательный разрыв Украины с авторитарным «русским миром» и процитировал фрагмент стихотворения Михаила Лермонтова.