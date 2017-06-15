Комитет избирателей предложил штрафовать депутатов, которые не голосуют в Раде

Комитет избирателей Украины предлагает лишать части заработной платы народных депутатов, которые систематически не голосуют в Раде. Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

По данным комитета в рамках проекта "Дословно", 193 народных депутата пропустили более половины голосований Рады в 2017 году. При этом часто не голосовали даже те депутаты, которые присутствовали в указанное время в зале парламента. Депутаты преимущественно объясняли отказ от голосований нежеланием участвовать в решений Верховной Рады и вообще низким весом их голоса.

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В то же время в КИУ подчеркивают, что в соответствии с действующим законодательством участие в голосованиях является таким же долгом народного депутата, как участие в пленарных заседаниях. В соответствии со ст. 24 Закона «О статусе народного депутата Украины» народный депутат обязан:

3) присутствовать и лично участвовать в заседаниях Верховной Рады Украины и ее органов, в состав которых он избран;

4) лично участвовать в голосовании по вопросам, которые рассматриваются Верховной Радой Украины и ее органами;

«Парламент на данный момент уже применяет финансовые санкции к депутатам, которые не посещают заседания Рады. Так, если депутат пропускает заседания Рады, то ему не начисляются средства за указанный день. Эту практику следует применить и к депутатам, которые не участвуют в голосованиях. Если депутат был зарегистрирован в Раде, но при этом системно не голосовал ( «за», «против» или «воздержался»), то его следует лишать заработной платы за соответствующий день. Голосование депутата является его обязанностью, а потому должна быть ответственность за его неисполнение. При этом Аппарат ВРУ имеет всю необходимую информацию о голосований депутатов, а потому реализация такого решения не потребует дополнительных ресурсов», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Напомним, ранее в КИУ подсчитали, что за два месяца работы восемь нардепов ни разу не проголосовали.