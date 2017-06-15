Не проработал и двух месяцев: заместитель министра юстиции написал заявление об отставке

Заместитель министра юстиции Украины Андрей Вишневский написал заявление об отставке из-за несогласия с политикой главы ведомства Павла Петренко и «потери взаимного доверия» с ним.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В связи с кардинальным отличием определяющих ценностных ориентиров, разным видением целей и средств государственной правовой политики, реформирования органов юстиции, дальнейшего развития системы бесплатной правовой помощи, а также потерей взаимного доверия с министром юстиции Украины Павлом Петренко прошу уволить меня с должности заместителя министра", - говорится в заявлении Вишневского.

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Как сообщал УНИАН, Вишневского заместителем министра юстиции правительство назначило 19 апреля 2017 года.

До этого с 2012 года он занимал пост руководителя Координационного центра по предоставлению правовой помощи, был директором центра правовой реформы и законопроектных работ при Министерстве юстиции.