Петренко назвал руководителя захвата Крыма

Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал фамилии должностных лиц России, которые координировали захват в 2014 году Крыма. Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции министр сообщил, что «мы сделали хронологию захвата Российской Федерацией Крыма в датах и локациях, как это происходило».

По его словам, эту спецоперацию в России планировали открыто.

«В 2014 году мы это зафиксировали, а я думаю, что втайне эта операция по захвату как Крыма, так и других территорий Украины, готовилась десятилетиями в стенах ФСБ и других кабинетах в РФ», - отметил Петренко.

«Нами точно установлен через показания свидетелей и другие доказательства, которые мы собрали и подали в ЕСПЧ, конкретный перечень должностных лиц РФ, которые осуществляли координацию захвата Крыма, руководили этой операцией, которые играли каждый свою роль в этой операции. Но перечень неисчерпаемый, поскольку мы собираем новые доказательства», - сказал глава Минюста.

Читайте такжеЧубаров о возвращении Крыма: это будет при нашей жизни

Среди этих российских чиновников Петренко назвал министра обороны РФ Сергея Шойгу, его заместителей Николая Панкова и Дмитрия Булгакова, начальника Генерального штаба, первого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова, заместителя главнокомандующего ВМС РФ Александра Федотенкова, заместителя командующего Южным военным округом РФ Сергея Турченюка, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко и начальника береговых войск ЧФ РФ Александра Острикова.

Глава Минюста подчеркнул, что «курировал все мероприятия, проходившие непосредственно на территории Крыма, в том числе пророссийские организации, так называемых казаков и «самооборонцев» некто Антюфеев - это бывший «министр безопасности Приднестровской республики», а летом 2014 он получил статус «вице-премьера ДНР по вопросам госбезопасности».

«Чистый кадровый сотрудник спецслужб Российской Федерации», - заметил Петренко и сообщил, что информация об этих лицах подана в Европейский суд по правам человека.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.