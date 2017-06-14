"Вместе к победе": главы МИД Швеции и Литвы подчеркнули, что Крым принадлежит Украине

Министры иностранных дел Швеции и Литвы Маргот Валльстрём и Линас Линкявичюс подчеркивают, что, несмотря на военную оккупацию Крыма Россией, полуостров принадлежит Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали перед началом джазового концерта «Музыка свободных людей» в Киеве, который проводится в рамках третьего МИД OPEN AIR.

Глава шведского МИД Валльстрём заявила, что ее визит вместе с Линасом Линкявичюсом в Украину является свидетельством дружбы и партнерства, поддержки усилий Украины во внедрении реформ и изменений в стране и мира в Украине.

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"Мы приехали, чтобы предложить нашу поддержку и помощь. Мы настаиваем на соблюдении международного права, мы настаиваем, что Украина должна иметь возможность выбирать ваше собственное будущее, ваш собственный путь", - заявила Валльстрём.

"Мы настаиваем, что Крым принадлежит Украине. И мы, несомненно, продолжаем выступать против незаконной аннексии Крыма, а также хотим прекращения российской агрессии в восточной части этой страны", - подчеркнула глава МИД Швеции,

В свою очередь, Линкявичюс заявил, что джаз несет ценность свободы.

"Что еще мы можем сказать, джаз - это свобода. Крым - это Украина. Украина - это Европа", - подчеркнул Линкявичюс.

"Вместе к победе. Слава Украине!", - сказал глава литовского внешнеполитического ведомства на украинском языке.