Шпионский скандал в Румынии должен поссорить Украину и НАТО

Шпионский скандал в Румынии является попыткой дискредитации Украины перед НАТО.

Об этом румынской газете «Адеварул» (выпуск за 4 марта) заявил бывший руководитель Управления военной информации (разведки) Генерального штаба Вооруженных Сил Румынии генерал в отставке Михайю МАРГАРИТ. Он, в частности, прокомментировал ситуацию вокруг высылки из Румынии двух украинских военных дипломатов.

М.МАРГАРИТ заявил, что любые шпионские инциденты решаются, как правило, путем конфиденциальных переговоров между правительствами вовлеченных стран и выдворением шпионов после объявления их так называемыми «нежелательными лицами» (персонами «нон грата»).

«Арест иностранного шпиона с последующим обнародованием информации об этом случае является делом чрезвычайным», - отметил М.МАРГАРИТ.

Отставной румынский генерал уверен, что публичное связывание этого дела с Украиной ставит цель «нанести вред отношениям Украинского государства с НАТО».

Нехарактерную для подобных случаев публичность также подчеркнул сегодня в комментарии УНИАН экс-глава СБУ и Главного управления разведки МО Украины.

Как отмечает бывший руководитель Управления военной информации Генштаба Румынии, «многие не желают видеть Украину в структуре НАТО».

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе из Румынии были высланы два украинских военных дипломата. Некоторые СМИ связали этот случай с причастностью Украины к шпионскому скандалу, в котором фигурируют румынский офицер и гражданин Болгарии. Также сообщалось, что эти лица осуществляли разведывательную деятельность в интересах России.

В МИД Украины ситуацию вокруг украинских военных дипломатов вчера, 4 марта, не комментировали.

В то же время, в Министерстве обороны Украины корреспонденту УНИАН подтвердили факт досрочного возвращения из Румынии в Киев украинского военного атташе и его помощника.