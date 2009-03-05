Экс-глава разведки комментирует высылку украинских военных дипломатов

Экс-руководитель Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь СМЕШКО считает, что высылка украинских военных дипломатов из Румынии является чрезвычайным событием в отношениях двух держав и их спецслужб.

Об этом И.СМЕШКО заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

“Высылка дипломатов, в том числе военных дипломатов, является чрезвычайно серьезной акцией, которая имеет большие последствия для имиджа государства и двусторонних отношений стран”, - отметил И.СМЕШКО.

В связи с этим он заметил, что специальные службы могут применять большой спектр средств, если возникают определенные недоразумения, например, проявляется активность иностранных спецслужб на территории страны.

Но возможные средства спецслужб в таких случаях, прежде всего, предусматривают использование определенных неофициальных каналов, без привлечения внимания международного сообщества и СМИ. Причем уровень доверия и состояние партнерских отношений между странами и их спецслужбами напрямую влияют на уровень и стиль демаршей по этому поводу, подчеркнул И.СМЕШКО.

Он также заметил, что когда к этому приобщаются СМИ, это может свидетельствовать либо об уровне непрофессионализма в работе системы спецслужб государства, либо о достаточно серьезных действиях второго плана, которые, возможно, скоро будут реализованы.

“Безусловно, любое государство должно принимать такие меры в защиту своих национальных интересов. Но... Демарш официальный, который широко обнародуется, является экстраординарным действием. Это может быть свидетельством того, что нарушены нормальные партнерские, соседские отношения, в первую очередь, между специальными службами государств, или это действительно многоходовая комбинация с определенными серьезными последствиями для двусторонних отношений на межгосударственном уровне”, - допустил эксперт.

В то же время И.СМЕШКО отметил, что, по крайней мере, до 2004 года подобных случаев не происходило, хотя на протяжении его многолетней деятельности в должности руководителя спецслужб были неединичные случаи высылки из Украины дипломатов из разных стран мира.

“Но никогда это не получало огласки, в том числе на международном уровне. Это есть нормальная деятельность соответствующих спецслужб в интересах своего государства. Этим занимаются спецслужбы всех стран мира, но есть определенные правила, если хотите, условия игры, которые, как правило, также не нарушаются. Ведь понятно, что существует принцип взаимности и паритета, и каждое действие в этой сфере может иметь и, как правило, обязательно имеет адекватное контрдействие ...”, - отметил И.СМЕШКО.

Говоря об источниках обнародования скандальной информации, он заметил, что если сегодня нет официального комментария по этому вопросу со стороны Румынии, и не было официального обвинения Украины, не понятно, через какие каналы СМИ узнали об этом факте.

“Если утечка этой информации состоялась от украинских правительственных кругов, то это, наоборот, ставит вопрос об уровне эффективности и профессионализма работы уже нашей системы спецслужб, а также и государственных органов, которые руководят ими и их контролируют...”, - констатировал И.СМЕШКО, добавив, что ему меньше всего хотелось бы верить, что румынская сторона сделала подобный демарш конфиденциально, имея на это серьезные с профессиональной точки зрения основания, а украинские государственные круги или спецслужбы стали первым источником утечки этой информации в СМИ.

“Могу лишь добавить, что, по меньшей мере, в двух подобных случаях нам удавалось убедить наших оппонентов в том, что Украине есть чем ответить на претензии к ней. И на протяжении нескольких дней непростых, но профессиональных переговоров дела были исчерпаны. Причем все происходило в соответствующем конфиденциальном режиме, без привлечения СМИ”, - подчеркнул И.СМЕШКО.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе из Румынии были высланы два украинских военных дипломата. Некоторые СМИ связали этот случай с причастностью Украины к шпионскому скандалу, в котором фигурируют румынский офицер и гражданин Болгарии. Также сообщалось, что эти лица осуществляли разведывательную деятельность в интересах России.

В МИД Украины ситуацию вокруг украинских военных дипломатов вчера, 4 марта, не комментировали.

В то же время, в Министерстве обороны Украины корреспонденту УНИАН подтвердили факт досрочного возвращения из Румынии в Киев украинского военного атташе и его помощника.