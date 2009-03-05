Клинтон: я передала Украине и Грузии наши четкие обязательства

Государственный секретарь США Хилари КЛИНТОН заверила Украину и Грузию, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут способствовать их интеграции в НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

«Я передала Украине и Грузии наши четкие обязательства относительно того, что они должны стать членами НАТО», - сказала Х.КЛИНТОН.

Вместе с тем она отметила, что США готовы принимать меры для предотвращения возникновения и в Украине, и в Грузии конфликтов и, в первую очередь вооруженных, с Россией.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялись заседания комитетов Украина-НАТО и Грузия-НАТО на уровне министров иностранных дел.