Лидеры фракций БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина подписали совместное заявление

В ближайшее время коалиция выработает единую позицию относительно предложений Президента Украины по кандидатуре на должность министра иностранных дел Украины.

Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании совета коалиции, текстом которого располагает УНИАН.

В заявлении отмечается, что соответствующее решение все фракции коалиции «обязуются поддержать путем консенсусного голосования».

Также в заявлении говорится, что коалиция осуждает несогласованные голосования отдельных народных депутатов, входящих в состав коалиции, относительно освобождения Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины.

«Коалиция согласилась с тем, что подобные действия привносят напряженность в совместную работу наших фракций, подрывают доверие между участниками коалиции, дискредитируют коалицию и нарушают принципы ее деятельности», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что «коалиция обязуется в будущем не допускать случаев несогласованных действий».

Кроме того, в заявлении говорится, что коалиция считает недопустимой ситуацию, при которой «деятельность министерства и министра иностранных дел В.ОГРЫЗКО в последнее время стала инструментом борьбы между отдельными ветвями и институтами власти».

«Такая ситуация является недопустимой и нуждается в скорейшем исправлении – МИД должно отстаивать исключительно интересы государства», - говорится в заявлении.

Также в документе говорится, что в нынешней ситуации «согласованная деятельность парламентской коалиции является безальтернативной и отвечает интересам Украины».

Заявление подписали: от фракции Блока Юлии Тимошенко - Иван КИРИЛЕНКО, от фракции Блока «Наша Украина – Народная Самооборона» - Николай МАРТЫНЕНКО, от фракции Блока Литвина - Игорь ШАРОВ, сообщает пресс-служба фракции «НУ-НС».