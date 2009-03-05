Путин грозит отключить газ, если Украина не заплатит до воскресенья

Россия приостановит поставки газа в Украину, а возможно и европейским потребителям, если 7 марта не будет произведена оплата за поставленный газ.

Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на заседании президиума правительства России, сообщает Прайм-ТАСС.

Премьер-министр России подчеркнул, что российская сторона крайне обеспокоена информацией о действиях украинских силовых структур в отношении компании "Нафтогаз Украины" и ее должностных лиц, включая намерение арестовать газ, проходящий по территории Украины. "Мы не можем не выразить крайнюю обеспокоенность возможными последствиями этих действий", - сказал В.ПУТИН.

Он добавил, что попытки официальных властей России и "Газпрома" получить какую либо официальную информацию от украинских властей результатов не дают. "Мы рассматриваем происходящее на Украине исключительно как внутреннее дело самой Украины, в то же время не можем не обратить внимание на возможные негативные последствия происходящих событий как для поставок энергоносителей для потребителей в самой Украине, так и для потребителей за ее пределами", - сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что 7 марта должна произойти очередная оплата поставок российского газа в Украину. "Если в результате проведенных силовых акций и ареста ряда должностных лиц эта оплата не будет произведена, то это приведет к остановке поставок наших энергоносителей как для потребителей в самой Украине, так, может быть, и для наших потребителей в Европе, поскольку мы слышим о попытках изъять транзитный контракт, причем не копию, а именно подлинник этого контракта", - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра финансов Украины, и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сегодня заявил, что НАК “Нафтогаз Украины” к завтрашнему дню, 6 марта, полностью рассчитается за российский газ.

По его данным, на сегодня компания приблизительно на 80% рассчиталась за газ.

Кроме того, по данным первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Александра ШЛАПАКА, Украина уже сегодня может полностью рассчитаться с ОАО “Газпром” за полученный в феврале газ. По его словам, вчера была проведена оплата за газ в размере 310 млн. долларов. “Осталось еще 50 млн. долларов, которые в течение сегодняшнего и завтрашнего дня, думаю, даже сегодняшнего, будут аккумулированы и направлены в Россию”, - отметил А.ШЛАПАК.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должен заплатить «Газпрому» 14,4 млрд. долл., из которых 360-450 млн. долл. – за февраль.