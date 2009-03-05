Ющенко открыл роддом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня принял участие в торжественном открытии коммунального заведения «Городской роддом №2», построенный на средства, полученные городом от продажи «Криворожстали» в 2005 году.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая перед медиками и представителями общественности Кривого Рога, Президент отметил, что новый роддом - не рядовой объект в системе здравоохранения Украины.

По словам В.ЮЩЕНКО, это медицинское заведение отвечает всем требованиям энергосбережения. В этом роддоме на 40% меньше будет потребляться энергоресурсов, чем в медицинских заведениях такой же площади.

Президент пожелал медикам, работающим в этом роддоме, работать «на полную мощность».

В.ЮЩЕНКО также вручил им сертификат на медицинское оборудование, установленное в роддоме.

По словам городского председателя Кривого Рога Юрия ЛЮБОНЕНКО, реконструкция роддома №2 осуществлена за средства последнего транша, полученного от продажи «Криворожстали» в 2008 году. Общая стоимость реконструкции составляет свыше 80 млн. грн.

Сегодня в эксплуатацию сдана первая очередь акушерско-педиатрического комплекса стоимостью 50 млн. грн., в том числе стоимость медицинского оборудования - свыше 20 млн. грн.

В коммунальном заведении «Городской роддом №2» есть родильное отделение на 40 коек, отделения патологии беременных на 40 коек и аналогичное гинекологическое отделение на 40 коек.

В роддоме также будет открыто отделение патологии новорожденных.