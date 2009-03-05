Криль увидел, что Тимошенко крышует «бригаду»

Лидер политической партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО игнорирует законы, награждая должностных лиц, которые их нарушают.

Об этом идет речь в комментарии И.КРИЛЯ, переданном УНИАН пресс-службой партии.

«Политики от БЮТ делают очередные попытки заменить собой Закон. Вчера они вели себя не как народные избранники, а как «бригада» образца начала 90-х. Сегодня, не ожидая завершения следственных действий, раздают грамоты Кабмина людям, которых обвиняют в махинациях на миллиарды гривень», - заявил И.КРИЛЬ, комментируя ситуацию вокруг проведения следственных действий СБУ в отношении должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины».

И.КРИЛЬ считает, что, «подмяв под себя судебную систему и имея «крышу» в виде премьер-министра, «бютовцы» полностью игнорируют все нормы права».

По словам лидера ЕЦ, подобные вещи происходят и на местах. «Да, все до сих пор с ужасом вспоминают события, связанные с депутатом Тернопольского облсовета от фракции БЮТ, который в пьяном виде угрожал людям автоматом Калашникова. Однако, отменив выборы на Тернопольщине, БЮТ продлил пребывание этого человека при власти», - отметил политик.

Народный депутат считает, что вместо того, чтобы способствовать установлению законности и бороться с коррупцией в судебной системе, депутаты от БЮТ пытаются выдавить максимум из “приватизированной ими судебной системы”.

«Однако еще хуже, когда премьер-министр призывает не выполнять законы, если это не выгодно ее политической силе», - отметил И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 2 марта следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

Вчера в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ в присутствии бойцов спецподразделения “Альфа” проводили следственные действия в рамках расследования упомянутого уголовного дела. При этом в пресс-центре пояснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня происходят попытки блокирования расследования».

Вечером 4 марта премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа.

Сегодня Ю.ТИМОШЕНКО наградила отличиями и почетными грамотами Кабинета министров руководителя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО, заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Т.ШЕПИТЬКО, заместителя главного бухгалтера НАК «Нафтогаз Украины» Марию КУШНИР, а также директора юридического департамента НАК «Нафтогаз Украины» Сергея ДАВИДЕНКО.