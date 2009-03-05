Тимошенко наградила фигурантов газового уголовного дела

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО наградила знаком отличия и почетными грамотами Кабинета Министров руководителя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО, заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Тараса ШЕПИТЬКО, заместителя главного бухгалтера НАК «Нафтогаз Украины» Марию КУШНИР, а также директора юридического департамента НАК «Нафтогаз Украины» Сергея ДАВЫДЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на заседании Кабинета министров, на котором А.МАКАРЕНКО и С.ДАВЫДЕНКО получили награды от главы правительства.

«Правительство не может раздавать государственные награды. Но я хотела бы сегодня вручить специальные знаки отличия от правительства тем, кто набрался мужества, кто сделал все, что необходимо для государства, несмотря на преступное давление и преступные поручения, и обеспечил Украину природным газом по очень умеренным ценам и донес его к людям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, такие знаки отличия поддержат Т.ШЕПИТЬКО, который до сих пор, несмотря на решение суда, находится за решеткой, а также М.КУШНИР, которая находится в прединфарктном состоянии в больнице.

Премьер-министр также раскритиковала поведение заместителя главы СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО в парламенте 4 марта.

«И когда это напомаженное существо с маникюром, педикюром и с бриолином на волосах, господин ХОРОШКОВСКИЙ прямо из салона красоты вышел на трибуну Верховной Рады и спокойно докладывал, что он человека, который исполнял служебные обязанности, бросил за решетку, и что человек там уже второй день находится в невозможных условиях, то он докладывал об этом с улыбкой, ему было смешно, что у него появилась такая власть, что он коррупционные интересы теперь может через такую власть реализовывать непосредственно в жизнь, применяя репрессивные возможности», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что «Газпром» изъял 11 млрд. куб. метров газа у компании «РосУкрЭнерго» в счет долгов этой компании, и по отдельному контракту напрямую продал этот объем газа НАК «Нафтогаз Украины». «Этот газ законно принадлежит Украине», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

4 марта в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме и масках ворвались в здание НАК в Киеве.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа. При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня происходят попытки блокирования расследования».

Вечером 4 марта премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа.