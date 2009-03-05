Тимошенко напомнит Луценко о палатках и дубинках

Автоперевозчики просят премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО предотвратить давление на участников акций протеста со стороны сотрудников милиции и СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с соответствующим призывом к премьеру обратился один из представителей бастующих перевозчиков.

«Как только началась забастовка, началось давление со стороны органов внутренних дел и СБУ на членов нашего профкома. Мы очень сплочены и хотели бы, чтобы таким образом обстановка не накалялась», - сказал автоперевозчик.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО пообещала сегодня же обсудить этот вопрос с министром внутренних дел.

«По милиции я могу что-то сделать, но по СБУ - это компетенция Президента», - сказала она, напомнив о вчерашнем силовом захвате подразделением «Альфа» государственного учреждения - НАК «Нафтогаз Украины».

«Я сама позвоню Ю.ЛУЦЕНКО, я хочу напомнить Юрию Витальевичу – когда он был в палатках вместе со мной зимой, днем и ночью там у нас сидели люди, и у нас тогда дубинками шманали эти палатки…», - подчеркнула глава правительства.

Как сообщал УНИАН, представители Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП) объявили о проведении с 18 февраля бессрочной всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок. Их акции проходят в разных регионах Украины.

Перевозчики требуют установления твердых минимальных тарифов на перевозку грузов; уменьшения финансовой нагрузки, а именно: снижение учетной ставки НБУ, предоставление кредитных каникул на время кризиса с нулевой процентной ставкой, снижение процентной ставки на кредиты, перевод валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время взятия кредита, пролонгации кредитных договоров на больший срок и пр.