Турчинов о Ющенко, Нафтогазе, СБУ и миллиардной взятке за мир и покой

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО первым нарушил свое предложение о политическом примирении.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня в эфире телеканала “Украина”, говоря о возбуждении СБУ уголовного дела против должностных лиц “Нафтогаза Украины”.

“Это не просто первым сделать шаг. Они захотели, чтобы мы им дали взятку за мир и покой в стране стоимостью 11 млрд. кубов газа. Это около 4-5 млрд. долл. Мы никогда не давали взятки и никогда их давать не будем”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер напомнил, что СБУ уже 2 марта возбудило уголовное дело против таможни и НАК “Нафтогаз Украины”, а голосование за отставку Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел происходило 3 марта.

“Не нужно шантажировать правительство, не нужно на правительство давить.. Нам необходимы покой и стабильность в стране, но не за счет простых граждан”, - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО 27 февраля во время совещания при участии премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, председателя ВР Владимира ЛИТВИНА, председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА и представителя оппозиции Николая АЗАРОВА (Партия регионов) призвал объявить мораторий на политические ссоры и забыть о президентских выборах до 1 июля.

Президент подчеркнул, что сегодня нужно отбросить политику и совместно работать над преодолением экономического кризиса. Он отметил, что ситуация уже переходит критическую границу, и поэтому нужно остановиться.

После голосования 3 марта в ВР за отставку В.ОГРЫЗКО Президент акцентировал внимание на том, что БЮТ своими голосами (49 депутатов – “за”) нарушил договоренности о согласованных действиях, достигнутых между ним, премьер-министром, председателем ВР и руководителем Национального банка.