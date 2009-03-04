Яценюк требует от Кабмина компенсировать проценты по кредитам

Лидер Инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что правительство должно предусмотреть бюджетное финансирование программ поддержки малого и среднего бизнеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня в комментарии журналистам.

«Правительство обязано предусмотреть бюджетное финансирование для компенсации процентной ставки по кредитам, которые предоставляются коммерческими банками малому и среднему бизнесу», - отметил А.ЯЦЕНЮК

Также он выразил убеждение, что в рамках выполнения любых правительственных программ относительно инфраструктурных объектов, правительство обязано формировать условия для участия малого и среднего бизнеса в проектах строительства, снабжения товаров и предоставления услуг.

При этом А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что банковская система Украины, ради сохранения малого и среднего бизнеса, должна разработать и внедрить программы реструктуризации кредитов с отсрочкой их погашения и уменьшением процентных ставок.

Вместе с тем, А.ЯЦЕНЮК убежден, что никакие акции протеста не приведут к преодолению экономического кризиса, а лишь к обострению как экономической, так и политической ситуации в стране. «Вопрос экономического кризиса необходимо решать прагматичными и согласованными действиями, а не протестными акциями», – сказал он.