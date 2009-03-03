Яценюку в 2008 году не хватило 69 гривен до миллиона

Доходы народного депутата Украины, лидера “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА в 2008 году составили 999 тыс. 931 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такие сведения содержатся в поданной в Верховную Раду Украины Декларации о доходах, обязательствах финансового характера и имущественном состоянии государственного служащего за 2008 год.

Из этой суммы заработная плата составила 233 тыс. 343 грн., дивиденды, проценты, роялти – 700 тыс. 533 грн., материальная помощь – 41 тыс. 144 грн., доходы от научной, преподавательской, творческой деятельности, гонорары – 24 тыс. 911 грн. Совокупный доход членов его семьи – 532 тыс. 267 грн. В результате совокупный годовой доход А.ЯЦЕНЮКА и членов его семьи составляет 1 млн. 532 тыс. 198 грн.

Лидер “Фронта перемен” владеет земельным участком общей площадью 3012 кв. м, жилым домом (298,3 кв. м), квартирой (342,9 кв. м), садовым домом (114,5 кв. м) и гаражом (45 кв. м).

Члены семьи А.ЯЦЕНЮКА пользуются двумя автомобилями – «Шкода» и «Мерседес» (объем двигателя – 1400 и 4966 куб. см, соответственно).

В прошлом году он потратил на содержание имущества, которое находится в его собственности, 28 тыс. 360 грн., по договорам ссуды – 34 тыс. 677 грн., члены его семьи уплатили 23 тыс. 700 грн. по договорам добровольного страхования.

Размер взносов (паев) А.ЯЦЕНЮКА в уставные (паевые) фонды предприятий, учреждений, организаций в прошлом году составил 28 тыс. 232 грн. На его счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях находится 5 млн. 216 тыс. 79 грн., на счетах членов его семьи – 1 млн. 94 тыс. 236 грн.

Декларация также содержит дополнительную информацию о том, что на протяжении 2008 года ни А.ЯЦЕНЮК, ни члены его семьи не осуществляли перевод гривневых депозитов в долларовые или другие валюты.