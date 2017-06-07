Нацагентство по предотвращению коррупции проверяет финансирование партии Тимошенко

В рамках уголовного дела, возбужденного против ВО "Батькивщина" из-за подачи недостоверных данных в финансовом отчете, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет соблюдение установленных законом ограничений по финансированию политических партий.

Читайте такжеЛидеры фракций провели молитвенный завтрак, Тимошенко извинилась за слова на ток-шоуНациональне агентство сообщило, что при анализе отчета политической партии ВО "Батькивщина" (Киевская обл.) За IV квартал 2016 года выявлены нарушения во вкладах денежными средствами. Кроме того, в отчете Ивано-Франковской городской организации, Галицкой районной организации, Тисменицкой районной организации Партии указаны недостоверные данные об арендованном ими имуществе и получении спонсорских взносов в IV квартале 2016 года.

Материалы по выявленным нарушениям были направлены в Национальную полицию. Данные по факту подделки документа внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления.