В БПП обвиняют Тимошенко в госизмене и требуют от НАБУ провести расследование

Фракция «Блока Петра Порошенко» призывает антикоррупционные ведомства рассмотреть вопрос относительно признаков государственной измены и коррупционной составляющей в газовых контрактах, подписанных в 2009 году тогдашним премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции «БПП» Артур Герасимов заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

«Мы требуем, чтобы независимые вновь созданные антикоррупционные органы - НАБУ, антикоррупционная прокуратура - немедленно и публично начали разбираться в ситуации и в течение двух недель проинформировали парламент о результатах», - сказал Герасимов.

«Мы призываем комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороны, и антикоррупционный комитет немедленно вызвать бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко и рассмотреть вопрос государственной измены и коррупционной составляющей газового контракта 2009 года», - добавил Герасимов.

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По его совам, подписанные контракты – «это не просто преступление против украинского народа, это предательство национальных интересов Украины, которое едва не уничтожило страну».

Герасимов напомнил, что, согласно решению Стокгольмского арбитража, предусмотренный газовым контрактом от 2009 года принцип «бери или плати» был «грабительским для Украины».

По его словам, «первой войной, которую Путин объявил Украину, была «газовая «война».

Герасимов подчеркнул, что подписанный Тимошенко контракт «был ударом в спину».

Как сообщал УНИАН, 1 июня стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у «Газпрома» с учетом рыночных условий.

Также отдельным решением Стокгольмского арбитража отменено требование «Газпрома», согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа, или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»).

Кроме того, удовлетворено требование «Нафтогаза» и полностью отменен запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт природного газа.

Напомним, что в 2011 году Юлию Тимошенко приговорили к семи годам за превышение полномочий. Суд признал, что Тимошенко, находясь у власти, подписала с Россией газовые контракты, которые нанесли вред Украине. Тимошенко отбывала наказание в Харькове. Перед освобождением она проходила лечение в городской больнице номер пять.

В феврале 2014 года Верховная Рада поддержала постановление об освобождении Юлии Тимошенко.