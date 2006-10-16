Кушнарев: Тимошенко пиарится и ”не более того”

Член фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ называет “политическим пиаром” критику оппозицией проекта государственного бюджета на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал журналистам, комментируя заявления, в частности лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, относительно проекта бюджета-2007. По словам Е.КУШНАРЕВА, «вся политическая шумиха, которую сейчас учинила оппозиция, это просто политический пиар, и не более того».

По словам Е.КУШНАРЕВА, сейчас начинается «мощная совместная работа» Верховной Рады, правительства, облгосадминистраций и всех заинтересованных в качественном принятии бюджета. По его мнению, нет никаких сомнений, что окончательный вариант бюджета будет существенно отличаться от того, который есть сегодня.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что отложение рассмотрения проекта государственного бюджета еще раз подтверждает непрофессионализм новой власти. Она напомнила, что сегодня, 16 октября, было отложено рассмотрение проекта государственного бюджета на 2007 год «как требующего существенных доработок, нарушающего фундаментальный финансовый баланс страны, и полностью нарушающего социальную программу».

Рабочая группа по подготовке бюджета-2007 предложила перенести рассмотрение проекта госбюджета в первом чтении с 20 октября на более поздний срок.