Ющенко, Тимошенко и Литвин совещаются за закрытыми дверями

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит совещание по координации действий всех органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в совещании принимают участие премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ и представитель парламентской оппозиционной фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ.

От Секретариата Президента в совещании принимает участие первый заместитель главы Секретариата - представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК. Также присутствует первый заместитель министра финансов Игорь УМАНСКИЙ и первый заместитель министра экономики Анатолий МАКСЮТА.

По настоянию всех сторон совещание проходит в закрытом режиме без участия представителей средств массовой информации, отметили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил по понедельникам проводить совещания по координации действий всех органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

Тогда же Президент, премьер-министр и председатель ВР договорились подготовить совместный документ в Международный валютный фонд относительно дальнейшего сотрудничества.

Согласно договоренности, настоящий документ, который сформирует единую политическую волю и конкретные шаги по преодолению экономического кризиса, должен быть уже сегодня, 2 марта, согласован и парафирован.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш 16-миллиардного кредита, даже при существенно большем дефиците госбюджета. Но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.