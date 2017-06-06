МИД требует от РФ прекратить политическое преследование журналистов Сущенко и Семены

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз требует от Российской Федерации прекратить политическое преследование арестованного украинского журналиста Романа Сущенко и крымского журналиста Николая Семены.

Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сообщила в Twitter.

"И именно в День журналиста в очередной раз требуем от РФ прекратить политическое преследование журналистов Сущенко и Семены", - заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНИАН, подконтрольная России «власть» Крыма обвиняет Семену в "публичных призывах к сепаратизму" в одной из его статей против аннексии полуострова. Ему грозит 5 лет лишения свободы.

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Семена находится на подписке о невыезде. Дело журналиста засекречено, подробности следствия неизвестны. По словам адвокатов, в деле фактически есть лишь одно доказательство - лингвистическая экспертиза текста статьи "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма".

ФСБ РФ 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

Сущенко с конца сентября 2016 года находится под арестом.