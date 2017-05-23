Был момент, когда можно было остановить аннексию Крыма - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров заявил, что ознакомлен из показаниями одного из бывших украинских милиционеров, который теперь служит в российской полиции.

"И он говорит о том, что около 10 часов вечера 26 февраля режим охраны государственных зданий в Крыму, в частности, Верховного совета Крыма и Совета министров Крыма, был переведен с особого на обычный режим", - рассказал Чубаров в интервью Апострофу.

То есть, отметил глава Меджлиса, кто-то пришел к выводу, что нет никаких причин сохранять усиленный режим охраны, отдал приказ – остались там 4 или 5 милиционеров на постах.

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"Эти показания натолкнули меня на мысль, что все с самого начала в Крыму готовилось с опорой на местных правоохранителей. Потому что такой приказ не мог быть отдан из Киева – вероятнее всего, он прошел по Главному управлению МВД Украины в Крыму", - считает Чубаров.

"Как бы там ни было, был короткий промежуток времени, когда все можно было остановить. Речь о периоде с самого утра 27 февраля, когда поступила информация о захвате неизвестными лицами зданий Верховного совета Крыма и Совета министров, и до 28 февраля, где-то до обеда, когда началось прямое десантирование российских войск из России", - заявил он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.