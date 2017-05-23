Был момент, когда можно было остановить аннексию Крыма - Чубаров
Был короткий промежуток времени, когда оккупацию полуострова можно было остановить, отметил Чубаров.
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров заявил, что ознакомлен из показаниями одного из бывших украинских милиционеров, который теперь служит в российской полиции.
"И он говорит о том, что около 10 часов вечера 26 февраля режим охраны государственных зданий в Крыму, в частности, Верховного совета Крыма и Совета министров Крыма, был переведен с особого на обычный режим", - рассказал Чубаров в интервью Апострофу.
То есть, отметил глава Меджлиса, кто-то пришел к выводу, что нет никаких причин сохранять усиленный режим охраны, отдал приказ – остались там 4 или 5 милиционеров на постах.
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"Эти показания натолкнули меня на мысль, что все с самого начала в Крыму готовилось с опорой на местных правоохранителей. Потому что такой приказ не мог быть отдан из Киева – вероятнее всего, он прошел по Главному управлению МВД Украины в Крыму", - считает Чубаров.
"Как бы там ни было, был короткий промежуток времени, когда все можно было остановить. Речь о периоде с самого утра 27 февраля, когда поступила информация о захвате неизвестными лицами зданий Верховного совета Крыма и Совета министров, и до 28 февраля, где-то до обеда, когда началось прямое десантирование российских войск из России", - заявил он.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.