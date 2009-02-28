Яценюк прикинул, что новый президент через год «выберет» себе ВР

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что досрочные выборы в парламент состоятся через год, после президентских.

Об этом он сказал вчера в эфире программы "Свобода" на телеканале “Интер”.

Он отметил, что не видит необходимости в проведении сейчас досрочных парламентских выборов. По его словам, когда будет избран Президент Украины, то для него “будет чрезвычайно важно иметь поддержку большинства в парламенте”, поскольку в противном случае повторится нынешняя ситуация.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что “выборы в Верховную Раду Украины будут через год”, а нынешние разговоры о них “это все политическое пугание друг друга”.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН вступил с ним в дискуссию, отметив, что “если будем идти по такой линии, то об Украине будем говорить в прошедшем времени”. По его словам, это возможно, если придерживаться мнения, что “давайте изберем Президента, а затем Президент изберет себе парламент”. По его мнению, “это равнозначно тому, что для того, кого мы изберем Президентом, необходимо будет подобрать народ”. Председатель ВР добавил, что ”хороший парламент” должен быть в оппозиции и к Президенту, и к премьер-министру Украины “в хорошем понимании этого слова, поскольку народ никогда не доволен тем, что происходит в стране”. В.ЛИТВИН призвал отказаться от практики, “когда у нас Президент - это директор завода, главный инженер - это премьер-министр, а Верховная Рада Украины - это профсоюз, который всегда во всем виноват”.