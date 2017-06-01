В Евросоюзе обеспокоены политизацией процесса назначения 3 аудиторов НАБУ

В Европейском Союзе заявляют, что обеспокоены политизацией процесса назначения 3 аудиторов Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время запуска проекта "Антикоррупционная инициатива ЕС" в Киеве заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

"НАБУ стало одной из историй успеха в борьбе против коррупции в Украине. Однако мы обеспокоены слишком частыми попытками подорвать его независимость и эффективность. В это время мы обеспокоены политизацией процесса назначения 3 аудиторов НАБУ. Назначение этих аудиторов должно происходить прозрачно и без задержки в соответствии с законодательством. НАБУ также должно в конце концов получить право на самостоятельное прослушивание", - заявил Хан.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада до сих пор не назначила аудитора НАБУ от парламента, поскольку депутаты не могут прийти к согласию по кандидатуре на эту должность.

В состав комиссии предполагалось выдвинуть кандидатуру заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча, которую одобрил профильный комитет ВР.

17 мая в комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявили о саботаже заседаний рядом народных депутатов, в частности, от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта». В тот день комитет должен был обсудить информацию относительно лиц, которые подали документы для участия в конкурсе на должность аудитора НАБУ от парламента.

В то же время Кабинет министров 26 мая избрал аудитором НАБУ по правительственной квоте Михаила Буроменского – доктора юридических наук, главу делегации Украины в GRECO.